Роспотребнадзор назвал причину, по которой детям нельзя есть грибы до 14 лет

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания», — говорится в материалах Роспотребнадзора.

Как правило, случаи отравления грибами происходят из-за невнимательности и неосторожности. Чаще всего это случается из-за недостатка информации о грибах. А также подростки зачастую употребляют их сырыми. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Роспотребнадзор напомнил, что грибы не стоит собирать рядом с дорогами и населенными пунктами, срезать их лучше с ножкой и складывать в корзины, а не в пакеты и ведра. Перед приготовлением все грибы нужно предварительно отварить в течение 10 минут.