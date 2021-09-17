Роспотребнадзор назвал преждевременными предположения о новой волне коронавируса

В Роспотребнадзор заявили, что пока рано говорить о новой волне коронавируса. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабильная.

В России за последние сутки в России выявили 19 905 новых случаев коронавируса, это максимум с августа. Однако заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Интерфакс» заявил, что о новой волне пока говорить рано.

«С началом осеннего похолодания некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен. Этому способствует и ухудшающаяся погода, и то, что люди возвращаются с отдыха и количество социальных контактов стремительно возрастает, и с осенней перестройкой иммунной системы», — сказал Горелов.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабильная, а колебания в пределах 2-3% допустимы.

Всего с начала пандемии коронавируса подтвердился у 7 234 425 человек. За этот период выздоровели 6 469 017 россиян, умерли 196 626. Масштабная вакцинация в России проходит с января 2021 года. У России есть пять собственных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак, «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».