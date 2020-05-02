Роспотребнадзор назвал отличия аллергии от коронавируса

Майские праздники станут испытанием для аллергиков, ведь пыление березы и клена — это как раз первая декада мая. В Роспотребнадзоре рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания коронавирусом нового типа.

«При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд относятся к признакам аллергии.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что аллергия не является фактором повышенного риска инфицирования коронавирусом и тяжелого течения болезни. однако есть исключения — это тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Россиянам, страдающим от аллергии, Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома, так как в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен гораздо меньше. Кроме того, в ведомстве посоветовали аллергикам ежедневно проводить дома влажную уборку и по возможности установить в жилом помещении систему очистки воздуха. Также следует принимать назначенные врачом лекарства, при ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Врач-аллерголог Оксана Попова в беседе с «360» рассказала, что аллергикам стоит позаботиться о своем здоровье еще до начала пыления березы и клена. Если начать пить лекарства, которые выписал врач, заранее, то можно избежать или снизить силу проявления аллергии.