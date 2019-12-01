Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ чаще всего происходит во время гетеросексуальных половых контактов — более 60% новых случаев в России. 39% заражений связаны с употреблением наркотиков.

«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Роспотребнадзора.

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За 10 месяцев 2019 года в России зарегистрировали почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше, чем в прошлом году. В стране сейчас живут более миллиона инфицированных ВИЧ. В федеральный регистр внесли 896 тысяч зараженных человек. Из них терапию проходят боле 510 тысяч больных. 63% инфицированных ВИЧ — это мужчины. За все время регистрации зараженных вирусом в России диагноз подтвердили у 10 тысяч детей. Их родили инфицированные матери.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что наиболее сложная обстановка с ВИЧ-инфекцией сложилась в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день Роспотребнадзор запускает акцию, в рамках которой любой человек может бесплатно узнать свой ВИЧ-статус в Центрах молекулярной диагностики.