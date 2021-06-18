Роспотребнадзор назвал основной распространитель индийского штамма коронавируса

Основным распространителем индийского штамма коронавируса является молодежь. Они переносят вирус внутри своей и между другими возрастными группами, потому что являются самой активной частью населения.

Об этом заявила журналистам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова процитировал ТАСС. Она подчеркнула, что Россия не смогла избежать нового роста заражений, потому что россияне массово игнорировали меры профилактики распространения коронавируса.

«Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — отметила она.

По словам эксперта, в последнее время россияне сильно расслабились, несмотря на отсутствие коллективного иммунитета. Многие, особенно молодые люди, переносят COVID-19 в легкой форме или вообще без симптомов. При этом они не уходят на самоизоляцию.

Еще один фактор, который влияет на рост числа случаев заражения — это активное передвижение по стране и за ее пределами во время летнего сезона отпусков. Пшеничная подчеркнула, что полное пренебрежение ограничительными мерами, которые действуют в стране, является отличным условием для дальнейшего распространения инфекции.

«Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости», — заключила она.