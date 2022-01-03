Роспотребнадзор назвал опасный симптом COVID-19 у детей

Заболевание коронавирусом у детей может включать разные проявления. Кроме широко известных респираторных синдромов, могут появиться так называемые «ковидные пальцы» — осложнение, напоминающее по внешнему виду обморожение. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил в беседе с «РИА Новости», что проявления инфекции могут быть разными в зависимости от возраста. Осложнения на пальцы ученые заметили относительно недавно. Но есть и другие симптомы.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов.

Горелов также добавил, что осложнение коронавируса в виде пневмонии чаще всего наблюдается у детей школьного возраста. Причем, подростки могут получить примерно такое же поражение легких, как и взрослые люди. Самое тяжелое течение болезни — у малышей до года и тех детей, у которых есть врожденные пороки или хронические заболевания.