Роспотребнадзор назвал новые мутации коронавируса безопасными

«Обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что измененный вирус может не диагностироваться во время тестов, поэтому ученые будут следить за дальнейшей изменчивостью SARS-CoV-2.

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что с начала эпидемии выявили уже более 100 штаммов коронавируса.

Китайские ученые заявляли о некоторых агрессивных мутациях SARS-CoV-2. Штаммы отличаются по степени вирусности и способности уничтожать клетки. Самые агрессивные мутации из обнаруженных распространялись по Италии и Испании. Самые слабые, по наблюдениям китайских исследователей, — в США.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. К концу июня 2020-го в мире уже 10,4 миллиона заразившихся.