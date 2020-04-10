Роспотребнадзор назвал ношение маски одной из мер профилактики коронавируса

Медицинскую маску назвали одним из средств профилактики коронавируса. В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекция в основном передается воздушно-капельным путем или через контакт.

«Ношение медицинской маски может выступать одной из профилактических мер для ограничения нового коронавируса», — отмечено в публикации на сайте ведомства.

Всемирная организация здравоохранения, подчеркнули в надзорном органе, выпустила обновленную редакцию «Временных рекомендаций». В них говорится об использовании масок в людных местах, во время ухода на дому и в больницах и других медучреждениях в ситуации с COVID-19.

В ВОЗ в том числе напомнили, что «использование только маски недостаточно для адекватного уровня защиты, и должны быть приняты другие меры». Например, нельзя забывать о гигиене рук и необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Во всем мире коронавирусом, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились уже свыше 1,6 миллиона человек. США, Испания и Италия лидируют по числу инфицированных. В России их 10 131.

Российский вирусолог предположил, что «нулевой пациент» с коронавирусом появился еще в октябре 2019 года.