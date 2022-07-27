Роспотребнадзор назвал незначительной долю нового подварианта «омикрон»-штамма в России

В России выявили семь случаев заражения новым подвидом «омикрон»-штамма — «кентавр». Об этом сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова процитировал ТАСС.

«Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 („кентавр“) пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — сказала она.

Также Пшеничная отметила, что снижение темпов роста заболеваемости СОVID-19 на территории России по сравнению с январем. В то время геновариант штамма «омикрон» сменился «дельтой».

По словам замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, новые подвиды прошлого штамма коронавируса опасны заболеванием, напоминающим ОРВИ. Пшеничная сказала, что из-за этого не ожидается большое количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ранее в оперштабе рассказали, что за последние сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусом. Днем ранее, 26 июля, ведомство сообщило, что в больницы попали 1664 пациента с COVID-19. Это заявление ведомства процитировал RT.