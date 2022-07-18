Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза лихорадки Марбурга

Между Россией и Ганой нет прямого авиасообщения, поэтому риск завоза лихорадки Марбурга минимален. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков», — сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Служба здравоохранения Ганы сообщила о двух случаях лихорадки Марбурга, оба пациента скончались. Она относится к высококонтагиозным геморрагическим лихорадкам и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.

Вспышку еще одного опасного заболевания зафиксировали в Танзании, сообщили «Известия». В крови инфицированных не нашли вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и Марбург, однако течение болезни схожее — они пожаловались на озноб, головные боли и общую усталость.