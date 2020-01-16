Роспотребнадзор назвал лучший способ профилактики гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор посоветовал россиянам избегать мест массового скопления людей, чаще делать уборку в своих домах и квартирах. Среди рекомендаций важное место занимают прогулки на свежем воздухе. Они должны быть ежедневными. Пешие прогулки повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям. Если есть возможность, ими желательно заменять поездки в транспорте.

Кроме того, в ведомстве напомнили об организации рационального режима труда, отдыха и питания. Не следует забывать и о так называемом «респираторном этикете»: стараться не прикасаться руками к глазам, рту и носу. Если человек заболел, он должен носить медицинскую маску в общественных местах, чихать в сгиб локтя и пользоваться одноразовыми носовыми платками. Маску необходимо менять регулярно.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали тщательно мыть руки использовать спиртовые кожные антисептики.