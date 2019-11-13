Роспотребнадзор назвал лучшее время для прививки от гриппа

Лучше всего проводить вакцинацию от гриппа за две-три недели до начала сезона эпидемии. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Вакцинация проводится не позднее чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В идеале надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь», — рассказали ТАСС в ведомстве.

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Как отметили в Роспотребнадзоре, сентябрь — это идеальное время для прививки, однако это вовсе не означает, что в ноябре ее делать поздно. Организму требуется две недели на выработку иммунитета, поэтому лучше привиться поздно, чем никогда. Ранее в Федеральной службе сообщили, что в целом по стране прививки уже сделали более 55,2 миллиона человек — это 38,2% от общей численности населения России.

Сейчас на территории Российской Федерации регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти показатели — результат циркуляции респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Среди них вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. Сам грипп врачи выявляли лишь в единичных случаях.