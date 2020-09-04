Роспотребнадзор назвал критерии качества сметаны

Есть несколько ключевых критериев качества настоящей сметаны. Их озвучил Роспотребнадзор. При покупке нужно обращать внимание на срок годности — он не должен быть превышать 30 дней. Также в составе должны быть только сливки и закваска.

Ведомство также призвало покупателей обращать внимание на название — это должна быть именно «сметана», а не сметанный продукт.

«Покупая сметану необходимо не только прочитать информацию на полке и на ценнике, но и обратить внимание на этикетку продукта: упаковка продукта должна быть целая, герметично укупоренная, без подтеков, с четко читаемой маркировкой», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Эксперты ведомства уточнили, что производитель в попытке увеличить срок годности может добавлять в продукт заменители молочного жира, соевый белок, крахмал, и другие загустители. Но это приводит к созданию совершенно другого продукта.