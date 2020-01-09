Роспотребнадзор назвал главную опасность фастфуда

Основная опасность еды из ресторанов быстрого питания — это искусственные трансжиры, которые могут нанести удар по сердечно-сосудистой системе и вызвать воспалительные процессы в организме.

По данным Роспотребнадзора, трансжиры встречаются в мясе и молочных продуктах, однако они безопасны при ограниченном потреблении. Промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, которые в большом количестве находятся в фастфуде, чрезвычайно вредны для здоровья.

Исследования показали, что трансжиры повышают уровень холестерина в крови, могут повреждать эндотелий — внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, а также провоцируют развитие диабета второго типа.

Полностью избежать употребления трансжиров в современной жизни не получится, так как они содержатся в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные и пончики), заменителях молока и многих других продуктах. Однако значительно снизить их попадание в организм можно отказавшись от бургеров, картошки фри и прочего жареного фастфуда.