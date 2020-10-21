Роспотребнадзор назвал фактор, который подрывает защиту от COVID-19

Защита организма от различных инфекций может временно понизится из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температур. Этот фактор влияет и на возможности борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — процитировало агентство сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули важность соблюдения в помещениях температурного режима. Россиянам посоветовали уделять исправности и функционированию систем отопления, а также эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

В группах дошкольных организаций по норме температура должна составлять 21-23 градуса, а в спальнях — 19-20 градусов. При этом в классах школ не должно быть жарче 18-24 градусов, а в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 градусов. В комнатах организаций, которые содержат лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не должно быть холоднее 20-22 градусов.

В пресс-службе ведомства отметили, что граждане, которые обнаружат нарушение гигиенических нормативов, могут обратится в территориальные органы Роспотребнадзора по регионам. Специалисты проверят информацию и накажут нарушителей, если несоответствия подтвердятся.