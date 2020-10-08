Роспотребнадзор назвал число переболевших COVID-19 детей

За первые шесть месяцев 2020 года COVID-19 переболели 47 тысяч российских детей. Тяжело болезнь перенесли 0,2% несовершеннолетних.

«За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших COVID-19 в России», — заявил заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

Он также добавил, что во всех возрастных категориях среди детей заболеваемость была примерно одинаковая. Не отмечалось различий и между гендерами. Потеря вкуса и обоняния у детей появлялась достаточно редко. Большинство детей перенесли коронавирус в легкой или среднетяжелой форме.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировали 11 493 заразившихся коронавирусом. При этом из больниц выписались 7054 человека, а скончался от COVID-19 191 пациент. За все время пандемии новый вирус унес жизни 22 056 заразившихся.