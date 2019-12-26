Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — говорится в сообщении ведомства.

Именно по этой причине деньги в некоторых странах печатают на антисептической бумаге, а в Японии деньги можно стирать в кипятке. Также Роспотребнадзор развенчал несколько мифов о заболевании. В частности, специалисты ведомства напомнили, что гриппа без высокой температуры не бывает.

После заражения у человека не может быть насморка, вирус гриппа не боится мороза, жаропонижающие средства помогают инфекции распространиться по организму, а вакцинация не дает 100% гарантии безопасности, однако снижает риски заболевания гриппом до 90%.

Ранее врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов рассказал «360», что одним из самых верных способов защититься от гриппа является банальное мытье рук простым мылом. В Роспотребнадзоре отметили, что к началу декабря 2019 года прививки от гриппа сделали почти 65,6 миллиона россиян — это 45,3% от общей численности населения страны.