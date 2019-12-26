    26 декабря 2019, 09:12

    Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

    Андрей Иванов

    Заразиться гриппом можно через наличные деньги. Вирус живет на бумажных купюрах до двух недель. Об этом предупредил Роспотребнадзор.
    Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

    «Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — говорится в сообщении ведомства.

    Именно по этой причине деньги в некоторых странах печатают на антисептической бумаге, а в Японии деньги можно стирать в кипятке. Также Роспотребнадзор развенчал несколько мифов о заболевании. В частности, специалисты ведомства напомнили, что гриппа без высокой температуры не бывает.

    После заражения у человека не может быть насморка, вирус гриппа не боится мороза, жаропонижающие средства помогают инфекции распространиться по организму, а вакцинация не дает 100% гарантии безопасности, однако снижает риски заболевания гриппом до 90%.

    Ранее врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов рассказал «360», что одним из самых верных способов защититься от гриппа является банальное мытье рук простым мылом. В Роспотребнадзоре отметили, что к началу декабря 2019 года прививки от гриппа сделали почти 65,6 миллиона россиян — это 45,3% от общей численности населения страны.