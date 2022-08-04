Роспотребнадзор назвал болезни, при которых нельзя чернику

Роспотребнадзор перечислил полезные свойства черники, а также противопоказания к ней. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

В этой ягоде содержится большое количество полезных веществ: витамины С, В6, А, Е, К, рибофлавин, фолиевая кислота и другие. Она положительно влияет на зрение, повышает иммунитет, укрепляет сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительными свойствами.

«Черника может бороться и с неприятными кишечными болезнями: колитами, метеоризмами, диареями и запорами — благодаря клетчатке в составе», — говорится в сообщении ведомства.

При этом важно соблюдать меру: не стоит есть чернику каждый день. При некоторых заболеваниях она вообще противопоказана. Это касается проблем с ЖКТ: гастрита, панкреатита, кишечных расстройств. Также черника способна вызвать аллергическую реакцию.