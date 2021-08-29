Роспотребнадзор назвал атипичные симптомы при ковиде

У заболевших ковидом могут проявляться нетипичные симптомы, но они также могут связаны с сопутствующими болезнями или лекарствами. Об этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила ТАСС.

Встречаются самые разнообразные симптомы при заболевании коронавирусной инфекцией. И сложно сказать, какие из них атипичные, поскольку зачастую они наслаиваются на сопутствующие патологии, а также могут быть обусловлены препаратами, которые пациент получает при лечении ковида.

Описаны случаи поражения ЦНС — энцефалопатия, менингиты. Известны последствия, связанные с тромбозами. У некоторых происходит расстройство желудка, выпадает сыпь. Есть и единичные случаи желтухи.

Пшеничная также сообщила, что проблемы с дыханием могут наблюдаться у людей в течение нескольких месяцев после перенесенного ковида. Время восстановления зависит от тяжести заболевания, наличия сопутствующих патологий и процесса реабилитации.

Ранее эпидемиолог сообщила о последствиях ковида при беременности.