Роспотребнадзор назвал адекватными антикоронавирусные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом в городе. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что объявленные правила абсолютно адекватны.

«Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным», — привела слова Поповой пресс-служба городской администрации.

Глава ведомства добавила, что вторую неделю уровень заболеваемости ковидом в Санкт-Петербурге находится на стабильном уровне. При этом она подчеркнула необходимость его снижения. Для уменьшения цифр власти разработали все необходимые меры.

«Самое главное сейчас — предупредить рост заболеваемости, потому что это здоровье и жизнь наших петербуржцев-ленинградцев. Если бы своевременно не были приняты соответствующие меры, у нас были бы совершенно другие показатели», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в городе действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Кафе и рестораны не могут работать с 23:00 до 06:00. Фуд-корты полностью закрыты. С 30 декабря по 10 января приостановят работу музеи, театры и зоопарки. До 3 января будут закрыты кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не будут принимать гостей с 19:00 до 06:00.