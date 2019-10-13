Роспотребнадзор научит россиян считать калории

Число детей с ожирением к 2030 году вырастет до 250 млн Подробнее

Посчитать калории, выбрать полезные продукты, не потеряться в ассортименте магазинов и составить здоровый рацион поможет новое приложение. Роспотребнадзор намерен донести до жителей России информацию о качественном питании. Жля этого создаются специальные аккаунты в социальных сетях. Также планируется создать информационный ресурс, который будет базироваться на сайте Роспотребнадзора. Портал поможет посетителям получить информацию о безопасной и небезопасной продукции, качественной и некачественной еде.

Роспотребнадзор привел данные: во многих европейских странах 15-25% взрослого населения страдают ожирением. У детей и подростков также наблюдаются проблемы со слишком стремительным набором массы тела. Специалисты утверждают, что избыточный вес в детстве в половине случаев гарантирует тучность после совершеннолетия. Если ожирение диагностируется у подростка, то избыточный вес у него сохранится в 80% случаев.

В России более 50% населения старше 30 лет имеют лишний вес или ожирение. Это провоцирует развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкологии.

«Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь, вопрос культуры питания», — заявили в Роспотребнадзоре.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, что уже через десятилетие от избыточного веса будут страдать до 41% жителей.