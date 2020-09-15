Роспотребнадзор нашел коронавирус в воде и еде

Роспотребнадзор сообщил, что зафиксировал 46 случаев нахождения коронавируса в воде и пище в регионах РФ. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

Специалисты нашли 17 положительных образцов в смывах с проб, взятых с поверхности, и «29 других положительных находок». Об этом сообщила газета «Известия».

Попова отметила, что ведомство провело 8,9 тысячи исследований, когда пыталось обнаружить COVID-19 в окружающей среде. При этом ни одного положительного результата эти работы не дали.

«Как только метод ПЦР появился, мы опробовали его не только для тестирования человека, но и для обнаружения вируса в окружающей среде. Семь субъектов Российской Федерации включены в пилот», — добавила глава Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что к сегодняшнему дню в РФ провели более 40 миллионов тестов на коронавирус. По ее словам, Россия занимает 106-е место в мире по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране зафиксировали еще 5529 новых случаев. Всего COVID-19 заразились 1 073 849 россиян.