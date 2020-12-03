Роспотребнадзор напомнил, почему нельзя использовать шарфы вместо масок
«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может», — передает РИА «Новости» его слова.
Эксперт напомнил, что именно маски создают барьер между вирусом и человеком. Но эффект от защитных средств будет только в случае правильного использования. По его словам, маска должна максимально плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Надевать ее нужно обязательно чистыми руками, а снимать за веревочки.
Кроме того, в спокойном состоянии носить маску можно только два-три часа, а в случае физической активности, надо поменять сразу, как она станет влажной.
Накануне в ВОЗ призвали жителей стран, где наблюдается распространение коронавируса, постоянно носить медицинскую маску, уточняет РИА ФАН.