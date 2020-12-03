Роспотребнадзор напомнил, почему нельзя использовать шарфы вместо масок

Некоторые россияне предпочитают вместо медицинской маски наматывать на лицо шарф. Но так делать категорически нельзя. Более того, сами маски тоже нужно носить правильно. Об этом рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может», — передает РИА «Новости» его слова.

Эксперт напомнил, что именно маски создают барьер между вирусом и человеком. Но эффект от защитных средств будет только в случае правильного использования. По его словам, маска должна максимально плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Надевать ее нужно обязательно чистыми руками, а снимать за веревочки.

Кроме того, в спокойном состоянии носить маску можно только два-три часа, а в случае физической активности, надо поменять сразу, как она станет влажной.

Накануне в ВОЗ призвали жителей стран, где наблюдается распространение коронавируса, постоянно носить медицинскую маску, уточняет РИА ФАН.