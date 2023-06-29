Здоровье 29 июня 2023, 19:26 Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, что черешня укрепляет иммунитет

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Употребление черешни полезно для здоровья, так как она способствует укреплению иммунитета и нормализации работы организма. Об этом сообщил Petrograd.ru со ссылкой на петербургский Роспотребнадзор.

Там отметили, что черешня богата витаминами, минералами, антиоксидантами, витаминами А, С, К, а также магнием, калием и кальцием. Кроме того, она содержит мало калорий.

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Однако с ягодами нужно быть осторожными людям, страдающим диабетом и заболеваниями ЖКТ.

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