Роспотребнадзор напомнил о сохранившихся антиковидных ограничениях

Роспотребнадзор отменил действие некоторых антиковидных ограничений в России. При этом жителям страны нужно продолжать соблюдать некоторые правила, в том числе ношение масок и термометрию.

Согласно новым методическим рекомендациям Роспотребнадзора, носить маски нужно только в помещениях. Также необходимо проводить термометрию и усиленную дезинфекцию. При этом регионам больше не придется соблюдать ограничения по заполняемости кинотеатров, кафе и ресторанов.

«Для посещения кинотеатров, общепита и других учреждений социальная дистанция из рекомендаций ушла. QR-коды для допуска на такие объекты остаются по решению властей региона», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям».

При этом при проведении массовых мероприятий заполняемость помещений по-прежнему не должна превышать 70%. Также у посетителей должны быть QR-коды.

По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, уже через две-три недели в России будет минимум новых случаев коронавируса в сутки. Он отметил, что страна окажется на так называемом хвосте пятой волны. Медик подтвердил, что сейчас заболеваемость уменьшается, но призвал не забывать о мерах предосторожности.