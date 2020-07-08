Роспотребнадзор начал отлов грызунов у границы с Монголией из-за чумы
В граничащих с Монголией районах Бурятии начали отлавливать грызунов, чтобы не допустить распространения бубонной чумы. Об этом сообщил сайт Daily storm со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Бубонная чума может попасть в Россию через территории Тувы, Алтая, Забайкальского края. Там находятся очаги инфекции.
«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией, результаты серологических, бактериологических и ПЦР-исследований, проведенные в 2020 году на наличие антигена возбудителя чумы отрицательные», — поделились в Роспотребнадзоре.
Вопросы профилактики чумы актуальны для Бурятии из-за соседства с Монголией, где расположены активные природные очаги чумы. Как правило, заражение может произойти из-за употреблению в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.