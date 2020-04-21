Роспотребнадзор: коронавирус можно вылечить дома
В Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус возможно вылечить дома. Сделать это смогут те пациенты, у кого заражение протекает в легкой форме. На выздоровление потребуется около недели. Об этом написала «Газета.ru».
Сообщается, что выйти с карантина возможно лишь после получения отрицательного результата на наличие коронавирусной инфекции.
Вадим Покровский, заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что отсутствие высокой температуры является признаком легкого протекания заболевания. В этом случае пациента не госпитализируют.
«Самая простая рекомендация — это больше пить различных жидкостей. Разумеется, не алкогольных. Это необходимо для того, чтобы происходил естественный процесс вымывания всех токсинов из организма», — сказал Покровский.
Также необходима дезинфицировать предметы быта, мыть руки с мылом и проветривать помещение.