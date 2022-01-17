Роспотребнадзор: IQ детей ниже на 20% при заражении беременной коронавирусом
Роспотребнадзор: IQ детей у непривитых беременных, перенесших коронавирус, ниже на 20%
Дети, чьи матери до родов не вакцинировались от коронавируса и переболели, родятся с IQ ниже на 20%. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Согласно данным ученых, у таких детей наблюдается замедленное физическое и психическое развитие. Отставание можно догнать, если заниматься с ребенком, но изначальные вводные именно такие, сообщила «Газета.ru».
Ранее в Челябинской области обнаружили беременную женщину, зараженную «омикроном».
Также стало известно, что «омикрон» может стать особенно опасным именно для детей, потому что он способен вызвать у них бронхит с тяжелыми осложнениями.