Роспотребнадзор допустил появление новых штаммов коронавируса в России

Появление новых штаммов коронавируса в России вполне возможно, заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако она отметила, что нельзя спрогнозировать, будут ли они более заразны.

Также невозможно заранее предсказать, насколько тяжелое течение болезни они будут вызывать, заявила Попова.

В России более 99% случаев заболевания COVID-19 приходится на штамм «омикрон», и 0,3% — на дельта-штамм. Такие данные предоставил Роспотребнадзор на 17 мая.

Вирусолог Павел Волчков высказал мнение, что в России вряд ли начнется новая волна коронавируса. Он объяснил это тем, что у россиян стало меньше возможности выезжать за границу. Также он отметил коллективный иммунитет, который выработался у населения за период пандемии.

Несмотря на спад заболеваемости COVID-19, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал прививаться, а для надежности использовать также назальную вакцину. В сочетании инъекционной и интраназальной вакцины эксперт видит будущее.