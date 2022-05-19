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    19 мая 2022, 02:03

    Роспотребнадзор допустил появление новых штаммов коронавируса в России

    Глава Роспотребнадзора Попова допустила появление новых штаммов коронавируса в России

    Полина Созыкина

    Появление новых штаммов коронавируса в России вполне возможно, заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако она отметила, что нельзя спрогнозировать, будут ли они более заразны.

    Роспотребнадзор допустил появление новых штаммов коронавируса в России

    Также невозможно заранее предсказать, насколько тяжелое течение болезни они будут вызывать, заявила Попова.

    В России более 99% случаев заболевания COVID-19 приходится на штамм «омикрон», и 0,3% — на дельта-штамм. Такие данные предоставил Роспотребнадзор на 17 мая.

    Вирусолог Павел Волчков высказал мнение, что в России вряд ли начнется новая волна коронавируса. Он объяснил это тем, что у россиян стало меньше возможности выезжать за границу. Также он отметил коллективный иммунитет, который выработался у населения за период пандемии.

    Несмотря на спад заболеваемости COVID-19, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал прививаться, а для надежности использовать также назальную вакцину. В сочетании инъекционной и интраназальной вакцины эксперт видит будущее.