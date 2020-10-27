Роспотребнадзор допустил новые ограничения из-за COVID-19

Дополнительные ограничения могут ввести в России, если не получится справиться с нынешним уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», — процитировало Попову РИА «Новости».

По ее словам, сейчас необходимо предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Для этого жители страны должны носить маску, перчатки и беречь свое здоровье всеми доступными методами. Ранее Попова отметила, что масочный режим может закончиться после начала массовой вакцинации от коронавируса.

Роспотребнадзор 27 октября объявил всеобщий масочный режим в России. Такую меру ввели из-за глобального распространения инфекции в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Кроме того, ведомство потребовало чаще проводить дезинфекцию в транспорте и других общественных местах. Также Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00, а общепиту — приостановить работу.

Всего в России зафиксировано 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом. Вылечились от COVID-19 уже 1 158 940 человек. Умерли после заражения 25 589 пациентов.