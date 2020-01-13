Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Врач подчеркнул, что несмотря на то, что зачастую это старческое заболевание возникает на фоне генетической предрасположенности, это не значит болезнь не может поразить остальных. Основной способ ее предотвратить — давать больше умственных нагрузок мозгу.

«Это болезнь возрастная, она проявляется у людей преимущественно старшего возраста. Важно, чтобы человек занимался умственной деятельностью: читал, интересовался, думал…», — пояснил Онищенко, добавив что физическая активность и питание также нужны для предотвращения болезни.

По его словам, следует не только уделить время физическим нагрузкам, вполовину снижающим вероятность развития деменции, но и питаться правильно — не злоупотреблять красным мясом, которое плохо влияет на сосудистую систему, солью и рафинированным сахаром, не говоря уже об алкоголе и сигаретах. Лучше заменить это все на мясо птицы и рыбу, молочные продукты, а также на семена — фасоль, злаки и орехи.

Онищенко также упомянул, что в последнее время врачи рекомендуют пить кофе в небольших количествах, так как он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, следовательно, Альцгеймера в том числе.

Главное, чтобы избежать болезни Альцгеймера нужно проявлять физическую активность. Как напомнил сайт «Дни.ру», не менее важно постоянно общаться с людьми и развивать умственные способности.