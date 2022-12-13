13 декабря 2022, 19:14
Роспотребнадзор дал советы по защите от гриппа
Роспотребнадзор по Курганской области перечислил правила, которые помогут не заболеть гриппом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт ведомства.
В первую очередь следует сделать прививку от гриппа, пореже бывать в местах с большим количеством людей, а также носить там маску.
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«Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — говорится в сообщении.
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Кроме того, не стоит забывать регулярно проветривать помещения и делать там влажную уборку.
Грипп
Роспотребнадзор
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