Здоровье 13 декабря 2022, 19:14 Роспотребнадзор дал советы по защите от гриппа

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Роспотребнадзор по Курганской области перечислил правила, которые помогут не заболеть гриппом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт ведомства.

В первую очередь следует сделать прививку от гриппа, пореже бывать в местах с большим количеством людей, а также носить там маску.

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«Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — говорится в сообщении.

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Кроме того, не стоит забывать регулярно проветривать помещения и делать там влажную уборку.