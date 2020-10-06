Роспотребнадзор дал советы по выбору антисептиков

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору и использованию антисептиков. В ведомстве советуют особенно внимательно читать инструкцию к таким средствам.

Покупателям нужно обращать внимание на спектр действия антисептического средства, процент содержания в нем спирта и понимать, на возбудителей чего он сможет повлиять. Например, антибактериальный антисептик не поможет в период распространения гриппа и других вирусов. В такие моменты лучше приобретать средства с более широким спектром действия. Все это указывается в инструкции к антисептику.

Важно знать и правила применения средства. Они также указаны в инструкции.

«Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение пять секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Нужно обрабатывать не только ладони, но и кожу между пальцами и кончики пальцев. Втирать средство необходимо не менее 30 секунд, а лучше — до полного высыхания.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лучше не смешивать разные дезинфицирующие средства. Это может привести к опасным химическим реакциям.