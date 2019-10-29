Роспотребнадзор дал советы, как избежать инсульт

Одна из основных причин инсульта — гипертония. В Роспотребнадзоре посоветовали использовать медикаменты в коррекции давления, чтобы не допустить кровоизлияния.

«Регулярное измерение артериального давления, его своевременная медикаментозная коррекция и изменение образа жизни — путь к профилактике грозных осложнений гипертонии, включая инсульт», — говорится на сайте ведомства.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что более половины всех случаев инсульта — это последствия повышенного давления, на которое не обращали внимание.

Также в ведомстве обратили особое внимание на повышенный риск инсульта у людей с лишним весом.

«Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также, чтобы по возможности сократить вероятность инсульта, всем необходимо как можно больше двигаться (более одного миллиона кровоизлияний ежегодно случаются из-за гиподинамии), сменить пищевые привычки и завязать с вредными пристрастиями.

Инсульт, по данным Роспотребнадзора, также тесно связан с депрессией и стрессом.

В этом году, по прогнозам, 14,5 миллиона человек в мире перенесут инсульт. Почти каждый из этих случаев можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и внимательно следить за состоянием организма.