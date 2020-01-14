Роспотребнадзор дал советы для защиты от гриппа

Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики против гриппа. В то же время в ведомстве подчеркнули, что единственной надежной защитой против этой инфекции является вакцинация.

В Роспотребнадзоре предупредили, что грипп — это единственная ОРВИ, которая приводит к серьезным осложнениям, опасным для здоровья и жизни человека.

«Не все группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам (аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и другое). Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что здоровый образ жизни повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, так что становится важной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ. Под ЗОЖ в ведомстве понимают оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, двигательную активность, соблюдение правил личной гигиены, умение управлять своими эмоциями, отказ от вредных привычек.

Так, чтобы режим достиг оптимального уровня, у человека должно быть достаточное время для сна, работы, отдыха и приема пищи. Регулярные физические упражнения способствуют укреплению иммунной системы. А нерациональное питание, наоборот, создает благоприятные условия для вирусов. В Роспотребнадзоре посоветовали больше есть темно-зеленых, красных и желтых овощей и фруктов.

Вредные привычки становятся причиной многих серьезных заболеваний. В пресс-службе ведомства отметили, что курильщики более склонны к респираторным заболеваниям и в целом чаще болеют. Ослаблен иммунитет и у тех людей, которые регулярно испытывают стресс.