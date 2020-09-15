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    15 сентября 2020, 15:05

    Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению соли

    Анастасия Кременчугская

    Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от соли в процессе приготовления пищи. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
    Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению соли

    Норма употребления этого продукта определена на уровне пяти граммов ежедневно, однако россияне зачастую придерживаются показателя потребления в 12 граммов. При этом людям, страдающим от гипертониии, не следует в ежедневном рационе превышать дозировку в один грамм соли.

    Специалисты напомнили, что в больших количествах соль провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, а также хронические болезни легких.

    Чтобы снизить потребление соли, не нужно добавлять ее в блюда во время готовки, также нужно отказаться от использования бульонных кубиков и различных соусов, таких как кетчуп, французская горчица и соевый соус. Кроме того, лучше убрать со стола солонку, чтобы лишний раз не искушать себя, и перестать покупать в магазине томатный сок. При желании лучше приготовить его в домашних условиях.

    Новости SMI.FM