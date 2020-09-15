Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению соли

Норма употребления этого продукта определена на уровне пяти граммов ежедневно, однако россияне зачастую придерживаются показателя потребления в 12 граммов. При этом людям, страдающим от гипертониии, не следует в ежедневном рационе превышать дозировку в один грамм соли.

Специалисты напомнили, что в больших количествах соль провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, а также хронические болезни легких.

Чтобы снизить потребление соли, не нужно добавлять ее в блюда во время готовки, также нужно отказаться от использования бульонных кубиков и различных соусов, таких как кетчуп, французская горчица и соевый соус. Кроме того, лучше убрать со стола солонку, чтобы лишний раз не искушать себя, и перестать покупать в магазине томатный сок. При желании лучше приготовить его в домашних условиях.