Роспотребнадзор: число нерабочих дней оправдано инкубационным периодом ковида
Эпидемиолог Горелов: число нерабочих дней оправдано сократившимся инкубационным периодом ковида
Продолжительность объявленного нерабочего периода оправдана сократившимся инкубационным периодом коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Эксперт напомнил, что сейчас в России доминирует штамм коронавируса «дельта». При этом инкубационный период сократился с двух недель практически до одной.
«Пациент максимально заразителен за два дня до появления клинических симптомов, вот именно такой период времени, когда устраиваются длинные каникулы, применительно к дельта-штамму он оправдан», — отметил Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
Объявить в России нерабочую неделю ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Лидер страны подписал указ, согласно которому антиковидные каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября.
В некоторых регионах нерабочий период решили начать еще раньше. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что губернаторы могут самостоятельно принимать решения по ковидным ограничениям.