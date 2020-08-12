Питьевая вода в Москве соответствует всем нормативам, следов коронавируса не обнаружено, об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

С марта 2020 года, когда в Москве был зафиксирован первый случай коронавируса, было забрано 616 проб из распределительной водной сети города. Все они соответствовали нормативам по микробиологическим показателям.

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Всего в этом году инспекторы Роспотребнадзора получили 4190 проб питьевой воды. Все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, добавили в ведомстве.

Усиленный режим дезинфекции питьевой воды ввели в Москве из-за коронавируса еще в апреле 2020 года. Ежедневно «Мосводоканал» на всех станциях водоподготовки мегаполиса отбирал около пяти тысяч проб, чтобы исключить возможное заражение воды, рассказывал тогда Сергей Собянин.