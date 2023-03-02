Здоровье 02 марта 2023, 17:58 Роспотебнадзор рассказал, какие приправы стоит употреблять каждый день Представители Роспотебнадзора посоветовали каждый день употреблять куркуму

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Специи и приправы способны значительно улучшить здоровье. Они помогают снять воспаление, избавиться от тревожности и простудных заболеваний. Представители Роспотребнадзора рассказали, какие приправы стоит употреблять на ежедневной основе. Об этом сообщил proOren.ru.

По словам специалистов, очень полезной является куркума. Данная приправа выступает антиоксидантом, а также помогает бороться с воспалениями. Корица же обладает антисептическими свойствами. Кроме того, циннималь в ее составе способен облегчить состояние при депрессии, написали Nation News.