Роспатент рассказал о появившихся в России лекарствах

По словам Ивлиева, биологи, химики и генетики из России активно патентуют фармацевтические изобретения. За год поступает примерно две тысячи заявок.

«На протяжении последних пяти лет доля заявок от отечественных компаний (резидентов) в области фармацевтики стабильно составляла 43–48%, что, учитывая высокую конкуренцию в отрасли, очень хороший показатель. В абсолютных цифрах это 1700–1900 заявок в год», — отметил глава службы.

Он также уточнил, что заявители чаще всего регистрируют продукты и способы. Например, способ лечения или диагностики.

«На первом месте остаются лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. Например, одним из первых патентов недели у нас был способ адресной доставки лекарств к пораженным клеткам с помощью наночастиц», — добавил Ивлиев.

Эксперт заметил, что часто заявки подаются на противовирусные препараты, в частности против ВИЧ и вируса гриппа. Активно патентуются вакцины для животноводства и «тест-системы, направленные на выявление молекулярно-генетических маркеров».

«Буквально на прошлой неделе у нас был опубликован патент недели Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ. В нем речь шла про изобретение, которое с помощью специально созданных клеток обманывает атеросклероз, снижает его вероятность и чистит кровь», — заметил специалист.



Он напомнил, что в этом году зарегистрировали «оригинальную технологию выявления лучевых поражений с помощью помеченных клеток крови: на клетку наносится маркер, который, попадая в область лучевого поражения, виден на томографии».