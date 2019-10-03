Росконтроль проверил темный шоколад на качество

Эксперты исследовали продукцию по 60 критериям качества и безопасности. Они проверили марки Alpen Gold, «Особый» фабрики имени Крупской, «ЛЮКС» Бабаевский (ПАО «Красный Октябрь»), Dove, Ашан, «Вдохновение», Globus и «ЛЮКС» Бабаевский (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»).

По результатам проверки Росконтроль внес в «черный список» шоколад «ЛЮКС» Бабаевский (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»). Эксперты нашли в нем повышенные показатели бактериальной обсемененности.

Остальные образцы назвали безопасными, однако под замечание попал вкус темного шоколада. Так, сладость марки «Особый» фабрики имени Крупской оставляет кислое послевкусие, у производителей Dove, «Вдохновение» и Alpen Gold шоколад имеют невыраженный вкус. В свою очередь, у марки «Ашан» он оказался вяжущим, а Globus создает ощущение присутствия какао-порошка.

Однако шоколад, который попал в «черный список» оказался самым вкусным.