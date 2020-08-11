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    11 августа 2020, 09:04

    «Росконтроль» определил лучшую «Русскую» колбасу

    Ксения Басырова

    Большинство марок «Русской» колбасы не прошли проверку: в них содержатся свиные шкурки, крахмал и соя. Однако нашлась и безопасная колбаса, которая не уступает и по вкусовым качествам.
    «Росконтроль» определил лучшую «Русскую» колбасу

    Эксперты всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили «Русскую» колбасу марок «Велком», «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублевский», «Царицыно». Лучшие результаты показала «Окраина».

    «Безопасная. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствует указанному в маркировке ГОСТ 23670-2019. Незаявленных ингредиентов не выявлено», — заявили эксперты «Росконтроля».

    На втором месте колбаса бренда «Малаховский». В целом она безопасная, однако в составе обнаружена клетчатка, которую не указывали на этикетке. При этом по остальным показателям колбаса хорошая.

    Чуть хуже продукция у «Мясницкого ряда» и «Рублевского». Первая содержит крахмал, свиные шкурки, коллаген, частицы костной ткани. Вторая проигрывает по вкусовым качествам: вкус «зажиренный», нет пряного аромата. При этом также содержит коллаген, не заявленный в составе.

    Колбаса марки «Царицыно» безопасная, но не соответствует вкусовым стандартам. Кроме того, она содержит крахмал и растительные углеводы.

    Ни в коем случае, считают эксперты, нельзя покупать «Русскую» колбасу марки «Велком» — она может быть опасна для здоровья.

    «Не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям: существенное превышение допустимого уровня показателя общей обсемененности мезофильной микрофлорой», — сообщили в «Роскачестве».

    Колбасу «Велком» решили внести в черный список.

    Новости SMI.FM