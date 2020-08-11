«Росконтроль» определил лучшую «Русскую» колбасу

Большинство марок «Русской» колбасы не прошли проверку: в них содержатся свиные шкурки, крахмал и соя. Однако нашлась и безопасная колбаса, которая не уступает и по вкусовым качествам.

Эксперты всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили «Русскую» колбасу марок «Велком», «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублевский», «Царицыно». Лучшие результаты показала «Окраина».

«Безопасная. По проверенным органолептическим и физико-химическим показателям соответствует указанному в маркировке ГОСТ 23670-2019. Незаявленных ингредиентов не выявлено», — заявили эксперты «Росконтроля».

На втором месте колбаса бренда «Малаховский». В целом она безопасная, однако в составе обнаружена клетчатка, которую не указывали на этикетке. При этом по остальным показателям колбаса хорошая.

Чуть хуже продукция у «Мясницкого ряда» и «Рублевского». Первая содержит крахмал, свиные шкурки, коллаген, частицы костной ткани. Вторая проигрывает по вкусовым качествам: вкус «зажиренный», нет пряного аромата. При этом также содержит коллаген, не заявленный в составе.

Колбаса марки «Царицыно» безопасная, но не соответствует вкусовым стандартам. Кроме того, она содержит крахмал и растительные углеводы.

Ни в коем случае, считают эксперты, нельзя покупать «Русскую» колбасу марки «Велком» — она может быть опасна для здоровья.

«Не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям: существенное превышение допустимого уровня показателя общей обсемененности мезофильной микрофлорой», — сообщили в «Роскачестве».

Колбасу «Велком» решили внести в черный список.