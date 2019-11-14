Росконтроль определил качественных цыплят-бройлеров

Специалисты исследовали тушки марок «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Троекурово», «ВкусВилл», «Петруха», «Белая птица» на наличие сальмонелл и листерий, антибиотиков и консервантов. Эксперты также оценивали массовую долю влаги, свежесть, вкусовые качества и состояние продуктов. Согласно маркировке, продукция брендов относится к первому сорту.

Росконтроль усомнился в свежести цыплят «Троекурово» и «Белая птица», у которых обнаружился сероватый оттенок подкожного жира. Однако, по словам экспертов союза потребителей, на подобные результаты могло повлиять нарушение правил хранения продукции в магазине.

Выяснилось, что «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Белая птица» не соответствуют маркировке по снятому оперению. Но специалисты отметили, что общее состояние кожи тушек хорошее. На них нет кровоподтеков, разрывов, пятен и ссадин.

Росконтроль выяснил, что тушки «Петелинки», «Троекурово», «ВкусВилла» имеет большую влажность. Признаки инъецирования у этих брендов не выявлены. В продукции «Петелинки», «Латифы Халяль» и «Троекурово» обнаружили небольшое количество остатков лекарственного препарата, которое не может навредить здоровью.

«Все образцы по проверенным микробиологическим показателям требованиям безопасности соответствуют. Бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе, сальмонеллы, не обнаружены, листерии не выявлены», — заявили в Росконтроле.

На первое место Росконтроль поставил тушки «Вкусвилла». Продукцию брендов «Троекурово» и «Белая птица» добавили в список с замечаниями. Продукты остальных марок, принимавших участие в исследовании, рекомендовали к потреблению.