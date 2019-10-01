«Росконтроль» обновил черный список производителей молока

Исследование пастеризованного молока 3,2% жирности показало, что продукцию некоторых известных производителей лучше не покупать. Из семи отобранных для анализа марок нарушения выявили в двух.

Качество молока, стоимость которого на российских прилавках варьируется от 48 до 97 рублей, проверили в экспертном центре «Росконтроля». Результаты опубликованы на сайте организации.

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Нарушения требований безопасности по микробиологическим показателям, являющихся обязательными, выявлены в молоке «36 копеек» и «Авида». У первого степень нарушений обозначена как высокая, у второго — как средняя.

Указанные марки специалисты занесли в черный список и не рекомендовали их к покупке.

После исследования в «Росконтроле» остановили свой выбор на продукции «Искренне Ваш», «Село зеленое», Globus, «Из Вологды — Волгожанка» и «Зеленая линия/Маркет». Некоторые из брендов получили замечания, но в целом соответствуют заявленным характеристикам и не опасны для употребления.