«Росконтроль» обновил черный список производителей молока
Качество молока, стоимость которого на российских прилавках варьируется от 48 до 97 рублей, проверили в экспертном центре «Росконтроля». Результаты опубликованы на сайте организации.
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Нарушения требований безопасности по микробиологическим показателям, являющихся обязательными, выявлены в молоке «36 копеек» и «Авида». У первого степень нарушений обозначена как высокая, у второго — как средняя.
Указанные марки специалисты занесли в черный список и не рекомендовали их к покупке.
После исследования в «Росконтроле» остановили свой выбор на продукции «Искренне Ваш», «Село зеленое», Globus, «Из Вологды — Волгожанка» и «Зеленая линия/Маркет». Некоторые из брендов получили замечания, но в целом соответствуют заявленным характеристикам и не опасны для употребления.