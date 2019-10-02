Росконтроль назвал опасные для здоровья марки куриных крыльев

Специалисты провели марки «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».

Согласно результатам исследований, лишь крылышки марки «Первая свежесть» эксперты рекомендовали к покупке. Единственным замечанием стало то, что продукт содержит антибиотики, но в допустимых пределах.

В список товаров с замечаниями были внесены марки «Петелинка» и «Ясные зори», в которых был превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. В куриных крыльях «Ясные зори» также были обнаружены бактерии рода протей, которые опасны для детей.

Остальные марки были внесены в «черный список». Эксперты нашли бактерии сальмонеллы в продукции «Ржевского подворья», а у марок «Троекурово» и «Петруха» заметили точечные кровоизлияния, которых быть не должно. Крылышки от «Куриного царства» оказались несвежими.