Роскомнадзор обратился к СМИ с предупреждением не распространять фейки о вакцине от COVID-19

«В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — процитировало сотрудников Роскомнадзора РИА «Новости».

Как пишет сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на представителей федеральной службы, недостоверные данные способствуют формированию неверного представления среди жителей России о необходимости делать прививки. Ложная информация подрывает репутацию органов здравоохранения и вызывает недоверие граждан к мероприятиям по борьбе с опасной инфекцией.