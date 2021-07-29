Роскачество заявило, что почти все солнцезащитные кремы вызывают раздражение

В Роскачестве проверили 20 солнцезащитных кремов. Как оказалось, все они вызывают раздражение. Кроме того, два крема провалили испытания на общетоксическое действие. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Большинство исследованных кремов произведены в России, остальные — во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Среди образцов была продукция стоимостью за 135 рублей и за 5,6 тысячи рублей с уровнем защиты 50 и 50+.

«Почти все кремы не прошли испытания по кожно-раздражающему действию (способны вызывать покраснение после нескольких часов использования), что является нарушением техрегламента 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», — говорится в сообщении.

Эксперты сообщили, что испытания на соответствие уровню защиты SPF прошли все образцы. Специалисты заметили, что фраза «100% защита от УФ-излучения» на упаковке ложная. В целом ни один крем не дает полной защиты. А еще такая информация может спровоцировать пренебрежение другими мерами защиты, когда отдыхающие перестанут искать тенек или прикрываться одеждой.

Самым эффективным средством от солнца оказался крем Librederm, но у него сильный раздражающий эффект. Самыми водостойкими оказались кремы Vilsen, Weis, Librederm, Sun Care, Garnier.