Роскачество выпустило инструкцию по сбору грибов

Россиянам рассказали как правильно собирать и покупать грибы. Роскачество опубликовало инструкцию о том, что нужно делать и что точно не следует.

Грибы не следует собирать вдоль дорог и вблизи экологически неблагополучных предприятий. Важно не брать плод, если нет полной уверенности в его происхождении и названии. Белый, груздь и рыжик — это съедобные грибы, их можно использовать для приготовления блюд даже без предварительного отваривания. Однако их необходимо очистить от земли и помыть.

Существуют «ложные» грибы. Это когда у съедобного гриба есть ядовитый двойник. Они внешне очень похожи на безопасные, но обладают своими отличительными чертами. Например, у белого гриба есть близнец — желчный и сатанинский. Отличать их довольно просто: у настоящего белого мякоть имеет приятный грибной запах или вообще не пахнет; при срезе у него ровный цвет — белый или кремовый; внутренняя сторона шляпки может быть белой, желтоватой или оливковой. Все другие оттенки говорят о том, что гриб ядовитый.

При покупке грибов тоже следует быть осторожнее, так как неизвестно, где их собирали и когда.

Не нужно тянуть с переработкой грибов, так как они являются белковым продуктом, то есть быстро портятся. Обязательно следует перепроверять все собранные грибы, избавляясь от червивых, сомнительных и дряблых.

Детям до 14 лет, беременным женщинам и пожилым людям есть грибы не рекомендуется. Не следует употреблять продукт и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.