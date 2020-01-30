Превосходство оливкового масла над подсолнечным оказалось мнимым

Эксперты Роскачества исследовали нерафинированное подсолнечное и оливковое масло, чтобы выяснить, какое полезнее. Оказалось, что каждое полезно по-своему. Однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя.

«Нельзя однозначно ответить, что одно масло полезнее другого», — подтвердил доктор химических наук, профессор Юрий Султанович.

В частности, эксперты исследовали одно и другое масло на содержание жирных кислот. Они представлены полиненасыщенными омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая) и мононенасыщенной кислотой омега-9 (олеиновая). Оказалось, что источником омега-6 в большей степени можно назвать подсолнечное масло, а источником омега-9 — оливковое.

Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание тканей организма, влияют на кровообращение и служат для профилактики атеросклероза. В свою очередь мононенасыщенные способствуют уменьшению уровня холестерина, препятствуя образованию тромбов.

Что касается витаминов, то содержание витамина Е оказалось на уровне 40–60 миллиграммов на 100 граммов подсолнечного масла и 12 миллиграммов на 100 граммов оливкового масла. Минеральных элементов и в том, и в другом масле не так уж и много.

К слову, нерафинированное масло следует использовать исключительно для приготовления холодных блюд и салатов. Если его использовать для жарки, то под воздействием высокой температуры в нерафинированном масле образуются канцерогены.

«В нашей стране следует пропагандировать культуру потребления растительного масла. При этом правильнее использовать в питании микс нескольких масел. Например, подсолнечное и оливковое, подсолнечное и рапсовое или кукурузное. Дело в том, что смесевые масла, как правило, обеспечивают достаточный уровень жирных кислот омега-3 и омега-6, а главное — их правильное соотношение», — заключил Султанович.