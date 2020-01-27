Роскачество сравнило йогурт со сгущенкой и сыром

Самым богатым источником кальция из всего обилия еды считается йогурт. Это решили проверить в Роскачестве. Результаты исследования не подтвердили распространенного мнения потребителей.

Суточную норму кальция можно получить и из других продуктов питания. В частности, этим минералом богаты сгущенка и различные сыры, в том числе пармезан, голландский или пошехонский.

«Чтобы получить пользу в нужных объемах, придется есть йогурт на завтрак, обед и ужин. Учитывая такое содержание кальция даже в самых топовых продуктах среди йогуртов, каждый любитель этого продукта должен понимать, что минимум по кальцию за день одними только йогуртами получить практически невозможно», — сказано в результатах исследования экспертов.

Если сравнивать йогурт с другими источниками кальция, то преимущество будет далеко не на его стороне. Суточную дозу кальция могут легко восполнить сыры или молоко. Например, 100 граммов обычной сгущенки может дать около трети суточной нормы кальция, а такое же количество плавленного сыра — почти две трети нормы. Однако есть риск вместе с кальцием заполучить повышенное содержание сахара или фосфатов.

«Для более эффективного усвоения желательно употреблять кальций в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок. Однако для восполнения нормы кальция в день желательно употреблять йогурт в сочетании с другими продуктами», — посоветовала диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.